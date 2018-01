Biglietti d'insulti sopra l'auto della rivale in amore: stalker arrestata

Atti persecutori nei confronti della nuova compagna del suo ex. Nelle mire di una trentenne folignate, è finita la sua rivale "in amore", a cui per un paio di mesi avrebbe indirizzato bigliettini pieni di insulti, lasciati sopra il parabrezza della sua auto. Una situazione che gli agenti del Commissariato di Foligno hanno monitorato per diverse settimane, fino a coglierla sul fatto. La polizia l'ha infatti fermata in flagranza, poco dopo aver piazzato l'ennesimo bigliettino offensivo diretto all'altra donna. Con l'accusa di stalking la trentenne è stata arrestata.