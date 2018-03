Rocambolesco inseguimento e poi l'arresto: fermato spacciatore con un etto di droga addosso

Lo hanno arrestato dopo un rocambolesco inseguimento dalla stazione ferrovaria di Foligno, ma alla fine, gli agenti del locale Commissariato, sono riusciti a bloccarlo. Si tratta di un 45enne di origine nordafricana, già noto alle forze delll'ordine, che alla vista degli agenti ha tentato la fuga dalla stazione al centro cittadino, imboccando le vie strette in modo tale da far perdere le proprie tracce. Ma i poliziotti gli hanno corso dietro, fino a bloccarlo, nonostante la strenua resistenza del 45enne che ha anche tentato di disfarsi di un involucro.

Un gesto, questo, che non è sfuggito agli agenti di polizia: dopo essere stato recuperato tra i sacchi della spazzatura, l'involucro ha infatti confermato i loro sospetti: al suo interno conteneva cannanis per un perso di 100 grammi. Arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, è comparso dinanzi al giudice del tribunale di Spoleto che ha convalidato l'arresto e disposto per lui l'obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria due volte a settimana.