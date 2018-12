Ladri all'assalto del negozio "Swarovski", spaccata la vetrata nel cuore della notte

Ladri in azione nel cuore della notte. Questa volta, ad essere stata presa di mira, è stata la vetrata del famoso negozio di cristalli Swarovski nel cuore del centro storico di Foligno. Qui, uno o più malviventi, approfittando della tarda ora, hanno infranto la vetrina nel tentativo di potersi aprire un varco e saccheggiare l'esercizio commerciale.

Intento fortunatamente fallito; secondo una prima ricostruzione dei fatti i ladri non sono riusciti nè ad entrare, nè a portare via nulla. Solo danni per la vetrata infranta. Le indagini per riuscire a risalire agli autori della spaccata sono affidate ai carabinieri di Foligno, guidati dal capitano Angelo Zizzi. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona.