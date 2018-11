Si rombe tubatura, saltano i pasti per oltre mille bambini: 130 chili di cibo saranno destinato alla Caritas

A causa di un guasto sulla conduttura dell'acqua in via dei Mille, nei pressi della cucina centralizzata del Comune di Foligno, non potranno essere erogati oggi - venerdì 30 novembre - 1200 pasti per i bambini delle scuole. In particolare per i piccoli alunni delle 20 scuole materne, della scuola elementare Piermarini (nel centro storico) e della scuola media di Belfiore. L’Ente ha comunicato il fatto alle scuole che hanno preso i propri provvedimenti, nella loro autonomia. La sospensione dei pasti di oggi non riguarda però - comunica una nota - la scuola di Santa Caterina che dispone al suo interno di una propria mensa.

L'episodio è accaduto questa notte, come detto in via Mille, dove è saltata per un guasto la conduttura d'acqua. Il traffico è stato interrotto in via dei Mille, all’altezza di Porta Todi, regolato dalla presenza dei vigili urbani e sono in corso i lavori per ripristinare la conduttura. Il Comune inoltre ha deciso di destinare 80 chili di filetti di platessa e 50 chili di pane fresco alla mensa della Caritas.