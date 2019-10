Terrore a scuola: "Ho una bomba", genitore si barrica nell'edificio

Si è barricato nella scuola della figlia, minacciando di farsi esplodere. Lunghi minuti di tensione in un istituto folignate per il gesto di un genitore. La scuola, per precauzione è stata evacuata, mentre gli agenti del commissariato e il magistrato, arrivato sul posto, hanno avviato un dialogo che ha portato l'uomo a desistere dall'asserragliamento.

La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, con il genitore che si è arreso senza opporre resistenza. Alla base del gesto ci sarebbero questioni familiari.