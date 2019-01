Foligno, semina il caos in stazione: denunciato due volte in due ore

Due denunce per minacce in due ore. Gli agenti della polizia ferroviaria di Foligno hanno identificato l'uomo, due volte, e lo hanno denunciato alla Procura di Spoleto: si tratta di un 30enne, cittadino italiano, già noto alle Forze dell’Ordine e residente nel comprensorio folignate.



Secondo quanto ricostruito dagli agenti ha prima minacciato un viaggiatore in attesa del treno alla stazione di Foligno, poi, due ore dopo, ha ripetuto la scena con un operatore di Ferrovie. Per due volte la polizia lo ha fermato e denunciato.