Sospetta fuga di gas in una scuola a Foligno: 1300 studenti e docenti evacuati

L'allarme, per una sospetta fuga di gas all'interno dell'edificio che ospita l'istituto professionale Orfini di Foligno e il Liceo Frezzi, è scattato durante la seconda ora di ieri, lunedì 22 gennaio. Come da protocollo è stata disposta l'evacuazione di 1300 persone, tra studenti e personale della scuola, per accertare tutte le possibili cause di quell'odore di gas avvertito da docenti e ragazzi: sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Foligno per tutti gli accertamenti necessari.

Fortunatamente l'allarme è rientrato poco dopo, dopo aver messo in sicurezza studenti e personale, l'arcano è stato svelato: nessuna fuga di gas, ma una bomboletta (simile a quelle usate per il campeggio) posizionata fuori dalla porta di un laboratorio di saldatura adiacente alla scuola. Complice il vento e le correnti, i residui all'interno della piccola bombola si sono propagati anche nell'edificio. Nessun pericolo dunque, e tutto si è risolto nel giro di breve.