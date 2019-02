Foligno, scuola di equitazione "travestita" da associazione sportiva: redditi nascosti al Fisco per 500mila euro

Un'associazione sportiva, ufficialmente. Una scuola di equitazione e scuderia per cavalli, nella realtà Ovvero un'impresa commerciale, ma non in piena regola. Perché, secondo quanto riscontrato dalla Guardia di finanza di Foligno, le agevolazioni fiscali di cui ha goduto non erano dovute. Insomma, una falsa associazione nata con l'intento di aggirare il pagamento delle tasse nella effettiva misura dovuta.

A cadere nella rete dei controlli è stata una “scuola di equitazione”, gestita da una famiglia che – riferisce la Finanza - deteneva l’esclusivo potere decisionale in merito a tutte le attività proposte (scuola di equitazione, passeggiate a cavallo, campus estivi, ricovero dei cavalli negli appositi box), non osservando le formalità richieste dalla normativa di settore e senza che gli utenti conoscessero il regolamento o il funzionamento dell’associazione.

L'associazione era, tra l’altro, pubblicizzata su internet, attraverso siti specializzati, come una vera e propria scuola di equitazione, con recensioni lusinghiere da parte dei numerosi clienti provenienti anche da fuori provincia.

I finanzieri, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, hanno quindi configurato l’esistenza di un’impresa commerciale a tutti gli effetti, rilevando e segnalando all’Agenzia delle Entrate maggiori ricavi per circa 500mila euro, con un’evasione dell'Iva per oltre 100mila euro. Numerose le irregolarità riscontrate: dalla mancata tenuta di tutte le scritture contabili ad altre violazioni tributarie, quali l’omessa registrazione degli incassi.

Le Fiamme Gialle continuano l’attività di controllo economico del territorio a tutela degli imprenditori onesti che rispettano le regole ed a contrasto di chi, al contrario, evade il Fisco, ad esempio, come nel caso di specie, dissimulando la propria natura ed utilizzando indebitamente un regime fiscale agevolato, con un illecito arricchimento ed una sleale concorrenza.