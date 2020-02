Foligno, la denuncia su Facebook: "Hanno sparato al mio cane"

Cane colpito da un colpo di arma da fuoco. A denunciarlo su Facebook, con un post sul gruppo Facebook Segnalazioni Foligno, è il proprietario dell'animale: "Oggi a Sant'Eraclio, in via Pozzo secco - scrive - qualcuno ha pensato di sparare al mio cane. Il cane fortunatamente è salvo per miracolo".

Sempre nella zona di Sant'Eraclio a metà gennaio erano stati trovati bocconi con dentro dei chiodi, lasciati per uccidere gli animali. Il 13 dicembre del 2019, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato un’ordinanza dopo il ritrovamento di esche e bocconi con sostanze tossiche nella zona di Sant’Eraclio, tra via Londra, via Parigi e via Vienna.