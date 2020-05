Foligno, bambina di 3 anni scompare nel nulla: ritrovata priva di vita

Paura nella zona di Foligno per la scomparsa di una bambina di tre anni. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio. In azione i vigili del fuoco e i carabinieri. In volo anche un elicottero dei vigili del fuoco partito da Arezzo. La bambina stava giocando fuori dalla propria abitazione insieme ai due cani di famiglia. La casa si trova nella frazione di Capodacqua. L'allarme è scattato intorno alle 13 di oggi.

AGGIORNAMENTO - ORE 18 - Purtroppo i ricercatori hanno ritrovato poco prima delle 17 il corpo senza vita della piccola. E' stata trovata in un vascone pieno di acqua a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

Notizia in aggiornamento