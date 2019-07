Maltempo, "pioggia" di rami sulle auto in sosta: vigili del fuoco al lavoro

Diversi automobili in sosta sono rimaste danneggiate questa notte, 11 luglio, in via Scaramucci a Foligno a causa dei rami che si sono staccati dagli alberi a causa del vento.

Il maltempo che, a tratti, sta interessando anche diverse zone dell'Umbria in questi giorni, continua a fare danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle 3.30, proseguendo nelle operazioni di bonifica fino all'alba.