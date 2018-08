Posti di blocco della polizia, ubriachi e drogati al volante: 11 patenti bruciate, 100 punti tagliati

Sessanta veicoli fermati e 75 persone controllate. Nella notte di domenica 26 agosto la polizia stradale ha schierato quattro pattuglie a Foligno, con i posti di blocco fuori da due festival in programma in città, per arginare le stragi lungo le strade. Undici le patenti ritirate e 100 i punti tagliati. Otto gli ubriachi beccati al volante, tre le persone sorprese sotto l'effetto di stupefacenti.

Cinque degli otto ubriachi sorpresi alla guida sono stati denunciati alla Procura di Spoleto (avevano il tasso alcolemico superiore a 0.80). Per tre, invece, beccati con un tasso alcolemico fino a 0.80, è stata disposta la segnalazione al Prefetto di Perugia. Segnalazione al Prefetto di Perugia anche per i tre sotto l'effetto di stupefacenti. Per un conducente, che si è rifiutato di sottoporsi al test previsto per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, è scattata la denuncia alla Procura di Spoleto.