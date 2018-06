Viaggia senza biglietto e ruba il cellulare al capotreno: ladro minorenne stanato

Viaggia senza biglietto sul treno e ruba il cellulare al capotreno: ladro minorenne stranato e denunciato dalla polizia ferroviaria di Foligno.

Secondo la ricostruzione della polizia alcuni giorni fa su di un convoglio della tratta Perugia-Foligno un ragazzo magrebino di 17 anni, residente nel comprensorio perugino, ha asportato il telefono cellulare, con auricolare, del capotreno in servizio a bordo treno per poi nasconderselo in tasca. Appena si è accorto del furto, il dipendente di Trenitalia ha subito chiamato gli agenti della Polfer di Foligno. I poliziotti hanno individuato, identificato e denunciato il giovanissimo ladro alla Procura per i minorenni di Perugia per l’ipotesi di reato di furto aggravato ed il telefono cellulare restituito al legittimo proprietario.

Il ragazzino verrà inoltre sanzionato, come da regolamento ferroviario, in quanto non in possesso di titolo di viaggio.