Polemiche sul film Nati 2 Volte girato a Foligno e finanziato dal Comune. Il sindaco: "Descritti come paesello di provincia"

Il film "Nati 2 Volte", ambientato a Foligno, sta provocando una valanga di polemiche, non tanto per la delicata tematica sulla disabilità, ma sui soldi pubblici investiti dal Comune per dare visibilità (a fini turistici) alla città. Il sindaco Zuccarini ha bocciato la pellicola ed ha espresso giudizi forti fatta eccezione per la trama: "Esprimiamo apprezzamento per la maniera con la quale è stata affrontata una così delicata e toccante tematica".

"Occorre precisare - ha attaccato - che per questa produzione cinematografica era stato commissionata dal precedente assessorato al Turismo, considerando che le finalità erano quelle della promozione turistica del territorio e dell’immagine della città , per le quali erano state stanziate apposite risorse. A nostro avviso, tale produzione cinematografica, non solo non è riuscita nell’intento di favorire un ritorno dal punto di vista del cosiddetto ‘cine turismo’ ma anzi risulta in parte controproducente per l’immagine stessa della città, più volte descritta come paesello di provincia, con personaggi caricaturali, comportamenti immorali ed illegali di impiegati comunali, e con un livello di arretratezza culturale e morale che non rispecchia assolutamente la realtà di una Foligno civile e moderna".

Insomma un boomerang sull'immagine della città che il sindaco non ha tollerato ed è per questo che non ha voluto partecipare alla prima in sala: "Le scene sono concentrate prevalentemente in un tratto della Conce, in alcuni vicoletti del centro storico ed in parziali inquadrature di Piazza della Repubblica, e paradossalmente alcune location di particolare prestigio vengono associate alla città di Milano, non riscontrando in alcun modo il ricco patrimonio storico architettonico, artistico e paesaggistico di Foligno e territorio. In base a ciò, ritenendo il prodotto cinematografico non all’altezza dell’aspetto turistico promozione che si attendeva, ne è derivata la scelta di non presenziare in sala".