Foligno, il maltempo semina danni: enorme pino si schianta su un'auto

Il maltempo di sabato 23 febbraio semina danni in tutta l'Umbria. A Foligno, però, si è sfiorata la tragedia. Un enorme pino è stato sdradicato dal vento e si è schiantato su un'auto parcheggiata. E' successo in centro storico, tra Palazzo Candiotti e la scuola Piermarini. Diversi gli altri mezzi parcheggiati. Sul posto la polizia municipale. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.

Il proprietario dell'auto scrive su Facebook: "Torni a casa e ti dicono che la tua macchina è schiacciata sotto il tronco di un grande pino nel parcheggio di palazzo Candiotti. E meno male che moglie e figlio erano altrove. La vita è una scommessa".

A Pianello un altro albero è stato sradicato dal vento e si è schiantato sui cavi della corrente elettrica, lasciando il paese al buio per oltre cinque ore. Diversi anche gli incendi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. I caschi rossi hanno lanciato un appello, chiedendo di non bruciare sterpaglie che potrebbero innescare nuovi roghi a causa del forte vento.