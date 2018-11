Completamente ubriaco semina il caos in piazza, molesta i passanti e tenta di aggredire un agente

In stato di alterazione alcolica non sono ha infastidito alcuni passanti e clienti di un negozio, ma quanto è arrivata la polizia municipale di Foligno, ha iniziato anche a minacciarli per poi tentare di colpire uno degli agenti in servizio. E’ accaduto in Piazza Garibaldi, a Foligno. L’uomo, un trentenne di origine marocchina senza fissa dimora, è stato subito immobilizzato e fermato anche grazie al supporto degli altri agenti non in servizio.

Una volta accompagnato negli uffici del Comando e dopo le procedure di identificazione, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di esibire i documenti di riconoscimento e di declinare le proprie generalità. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare la regolarità della presenza del soggetto sul territorio nazionale.