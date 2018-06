Foligno, parcheggiatore abusivo stanato all'ospedale: inseguito, bloccato e multato

Parcheggiatore abusivo stanato all'ospedale di Foligno. Tutto è partito con la segnalazione di un cittadino, stanco del "ricatto" per trovare posto nel parcheggio del nosocomio folignate. Così è partita la chiamata ai vigli urbani. Gli agenti si sono subito recati sul posto, in borghese e con un'auto civetta, e lo hanno individuato. Si tratta di un immigrato nigeriano che alla vista dei vigili è scappato a gambe levate. Ma non è andato lontato: raggiunto e bloccato.

Al parcheggiatore abusivo – sulla base di una recente ordinanza – è stata elevata una multa.