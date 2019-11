Scoperto lavoratore in nero che prendeva assegno per la disoccupazione: super-multa e denuncia

Percepiva l’indennità di disoccupazione, ma lavorava in nero presso un negozio. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza a Foligno nel corso di un controllo sul fenomeno del lavoro sommerso. L'uomo era sprovvisto di ogni copertura previdenziale e assicurativa. Inoltre si è scoperto che percepiva l'indennità di disoccupazione ovvero la Naspi, a cui non avrebbe avuto diritto se avesse dichiarato i redditi derivanti dall’attività lavorativa prestata in un ortofrutta.

Pesanti le conseguenze per il datore di lavoro e per il suo dipendente in nero: per il primo, una sanzione da 10 mila euro e l’obbligo di assumere, con regolare contratto, il lavoratore; quest’ultimo, invece, dovrà rispondere di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, violazione per la quale, nel caso di specie, sono previste sanzioni fino a 25 mila euro.