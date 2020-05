Foligno, nuove donazioni all'Ospedale: "Rafforzati i laboratori di analisi: più prestazioni e di qualità"

Importante donazione per l’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno di strumenti diagnostici e dispositivi di protezione individuale. Il dottor Dromo Faffa, commercialista e revisore contabile, presidente della società Methodos Consulting, ha consegnato nei giorni scorsi apparecchiature sanitarie di grande utilità per analisi di laboratorio quali un termoblocco a secco, provette e una centrifuga con rotore per un valore di circa 3mila euro.

Insieme alle moderne tecnologie utilizzate nel Laboratorio Analisi del “San Giovanni Battista”, la nuova strumentazione consente di ampliare la capacità di risposta alle richieste di esami di laboratorio e l’innalzamento del livello qualitativo delle prestazioni. Il dottor Faffa ha anche donato dispositivi di protezione individuali: mille mascherine FFP2 per i medici di medicina generale, per il Servizio di Senologia e altri Reparti dell'ospedale di Foligno, presidi fondamentali per garantire la sicurezza degli operatori.

Il commissario straordinario Massimo De Fino insieme alla direzione strategia dell’Azienda Usl Umbria 2 e al direttore sanitario dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno dr. Luca Sapori rivolgono un particolare ringraziamento al dott. Faffa per questo importante gesto di solidarietà, vicinanza e impegno civile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Defibrillatore per la Terapia Intensiva - L’Associazione Persefone onlus ha invece donato alla struttura complessa di Terapia Intensiva dell’ospedale di Foligno un defibrillatore, strumento essenziale per la gestione dell’emergenza cardiovascolare e per l’allestimento dei posti aggiuntivi nel reparto. La direzione aziendale ed ospedaliera insieme allo staff della Terapia Intensiva della dr.ssa Liana Lentischio porgono un sentito ringraziamento all’associazione di volontariato per la sensibilità dimostrata con questa utile testimonianza.