Trovato cadavere in un appartamento a Foligno: inutili i soccorsi del 118

Nel primo pomeriggio di oggi a Foligno, in una zona limitrofa al centro storico, i Vigili del Fuoco hanno trovato il cadavere di una donna - 54 anni - all'ìnterno della sua abitazione. Della donna si erano perse le tracce da diverse ore tanto da far sospettare il peggio ai parenti. Nell'abitazione sono arrivati velocemente anche gli uomini e le donne del personale medico del 118 ma purtroppo non hanno potuto fare nessun intervento di rianimazione ma solo constatare la morte della donna. Secondo una prima ispezione cadaverica si ipotizza un decesso per cause naturali.