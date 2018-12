Foligno, ubriaco alla guida fa incidente: patente ritirata e auto sequestrata

Patente ritirata e auto sequestrata. Tutto è scaturito a seguito di un incidente stradale tra due auto. La polizia municipale di Foligno, giunta sul posto, ha accertato che uno dei due conducenti mostrava chiari segnali di abuso d'alcol. Portato al comando per essere sottoposto ad accertamenti attraverso l'etilometro, al termine delle prove è risultato positivo ben quattro olte oltre il limite di legge. Per l'uomo è scattato così l'immediato ritiro della patente di guida mentre l'auto sequestrata sarà oggetto di confisca amministrativa. Inevitabile, per il conducente, anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza.