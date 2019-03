Multa gigante e fermo del mezzo. La polizia municipale di Foligno ha sanzionato per 6mila euro una donna, sorpresa ubriaca in scooter e senza patente. Gli agenti sono intervenuti per i rilievi di un incidente stradale e hanno sottoposto la donna all'alcol test. E' successo nella serata di venerdì, in via Nazario Sauro.