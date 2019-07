Non regge alla morte della moglie e si uccide: addio al carabiniere Nicola, l'Arma in lutto

Lo hanno trovato privo di vita nel bagno della Caserma Gonzaga di Foligno. Nicola Galardini, appuntato dei carabinieri, si è tolto la vita in quel piccolo spazio. Un colpo alla testa e poi il buio. Era in ferie ma ieri mattina era andato a trovare i colleghi per quello che sembrava un saluto come tanti, invece purtroppo era l'ultimo. I colleghi, non vedendolo uscire dall'edificio dopo ore, hanno deciso di andarlo a cercare. Pochi minuti e la tragica scoperta.

Nicola Galardini, originario di Cannara, era molto conosciuto in città ed era apprezzato per la sua professionalità e onestà dai vertici dell'Arma. Secondo quanto riporta il Corriere dell'Umbria il militare non avrebbe retto ad un recente lutto: "Aveva perso la moglie e questa situazione lo aveva lasciato nella disperazione. Un dolore dal quale Nicola non è riuscito a uscire nella giornata di ieri ha deciso di farla finita".