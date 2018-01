Famiglia intossicata dal monossido: gravissimi i due figli piccoli, trattamento in camera iperbarica

Il tentativo di riscaldarsi con mezzi non sicuri ha provocato un grave incidente domestico all'interno di un appartamento del centro storico di Foligno nella tarda serata dell'11 gennaio 2018. I Vigili del Fuoco e il personale medico del 118 hanno tratto in salvo una famiglia intera rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Le condizioni peggiori sono state diagnosticate al padre e ai due piccoli: rispettivamente di 5 anni e 12 mesi. Situazione difficile anche per la madre. Tutti quanti hanno subito un primo trattamento sanitario secondo il protocollo medico ma è apparso subito chiaro che era necessaria la camera iperbarica. Immediato il trasferimento all'ospedale di Fano.