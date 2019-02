Foligno, mamma e figlia investite da un'auto mentre attraversano la strada

Mamma e figlia investite da un'auto. E' successo nella zona industriale di Sant'Eraclio di Foligno nella tarda serata di sabato. La donna e la ragazzina di 13 anni sono state trasportate in ospedale dal 118. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L'automobilista che le ha investite si è fermato ed ha allertato i soccorsi. Sul posto gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.