Addio alla mamma-coraggio, il sindaco: "Ciao Deborah, grazie Foligno per la tua generosità"

La morte della mamma-coraggio di Foligno, Deborah Bonucci, ha scosso la città della Quintana che ha lottato, sperato e infine pianto in questi mesi di calvario per questa donna meravigliosa che ha combattuto fino alla fine per guarire e vivere. Il sindaco Zuccarini ha voluto ribadire il connubio Foligno-Deborah: "A nome mio, dell'intera Amministrazione Comunale e della Città di Foligno, esprimo le più sincere e sentite condoglianze ai famigliari ed ai parenti della nostra concittadina Deborah Bonucci, la 'mamma coraggio' che purtroppo non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia per la vita. Restiamo a completa disposizione per qualsiasi esigenza e necessità. Voglio anche ringraziare tutta la comunità folignate, che anche questa volta ha dimostrato un grande cuore, mobilitandosi al massimo per atti di concreta solidarietà dall'immenso valore".