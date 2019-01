Foligno, tragedia lungo la strada: travolto da un'auto, muore un anziano

La corsa disperata in ospedale purtroppo è stata inutile. Tragedia lungo la strada a Foligno. Un anziano è stato investito da un'auto nella tarda mattinata di mercoledì 23 gennaio. L'uomo è morto a causa dei traumati riportati. L'incidente si è verificato in viale Roma. Sul posto il 118 e la polizia municipale. L'anziano è stato trasportato in codice rosso all'ospedale, ma non ce l'ha fatta.