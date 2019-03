Foligno, incidente per il candidato sindaco: Stefano Zuccarini ricoverato in ospedale

Ricoverato in ospedale il candidato sindaco del centrodestra a Foligno. Incidente per Stefano Zuccarini. L'annuncio arriva direttamente dal suo profilo pubblico di Facebook: "Ringrazio tutti coloro che in queste ore mi hanno espresso vicinanza e solidarietà. Mentre mi recavo ad un appuntamento elettorale ho riportato la rottura del femore e ora sono ricoverato all'ospedale folignate", scrive Zuccarini. E ancora: "Questo incidente non mi fermerà di certo. Qualche giorno di riposo e poi sarò di nuovo con voi a "volare" sopra i cieli di Foligno. Ci aspetta un lungo percorso verso la liberazione della nostra città. Aspettatemi".

Gli esponenti nazionali, regionali e locali della Lega, sempre via Facebook, "esprimono la propria vicinanza al candidato sindaco di Foligno per la coalizione di centrodestra, Stefano Zuccarini, per l'incidente di cui è stato vittima mentre si recava ad un incontro elettorale e che gli é costato la rottura del femore. La tempra, il carattere e l'ironia di Zuccarini, hanno ridimensionato molto l'effetto shock della notizia, visto che personalmente ha già dettato la nuova agenda elettorale".