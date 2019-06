Foligno, ubriaca da record resta coinvolta in un incidente: ritirata la patente a una 50enne

Ubriaca da record al volante resta coinvolta in un incidente. E addio patente. La polizia locale di Foligno ha denunciato una donna 50enne, residente a Foligno, sorpresa alla guida con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite di legge. Immediato il ritiro della patente.

Come spiega una nota del Comune di Foligno, negli ultimi giorni sono stati controllati circa cento conducenti.

E non è finita qui. Gli agenti della municipale hanno proseguito nei controlli per le occupazioni di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi di Foligno. Contestati due verbali ad altrettanti titolari dei locali per la violazione delle autorizzazioni. In totale sono state 12 le infrazioni accertate dall’inizio dei controlli.