Ciclista lotta per la vita in ospedale, ricoverato in Rianimazione: è in condizioni gravissime

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il ciclista di 54 anni rimasto vittima di un incidente stradale nella mattinata di oggi a Serrone, frazione di Foligno.



L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero a Perugia. Ha riportato un gravissimo politrauma con trauma cranico. Ora è in Rianimazione, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono definite gravissime dai medici del nosocomio perugino.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Foligno e della polizia municipale.