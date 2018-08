Camion vola giù e finisce nella vasca di scarico dei rifiuti: recuperato con una gru

Strano, ma vero. Camioncino finisce giù, nella buca di scarico. Per cause ancora in corso di accertamento un mezzo compattatore di un'azienda ambientale di Foligno è finito nella vasca di scarico dei rifiuti. I vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti con una gru per tirarlo fuori. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi. Fortunatamente nessun ferito nell'incidente. Il mezzo, però, ha riportato diversi danni.