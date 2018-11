Prima l'incidente con altre due auto, poi la scoperta: niente revisione e assicurazione da anni e anni, mega multa

Prima lo schianto con altre due auto, poi la scoperta. I vigili urbani di Foligno sono intervenuti in località Casevecchie per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. Gli agenti della Municipale hanno controllato documenti e veicoli e hanno accertato che una delle auto coinvolta nello schianto non risultava assicurata, né revisionata dal 2011.



L'auto è stata sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca e il proprietario, residente nella zona, è stato multato per un cifra complessiva, tra mancata assicurazione e assenza di revisione, di 1.287 euro.

La polizia municipale di Foligno, sempre nel corso dei controlli, ha inchiodato e multato anche un pirata della strada che è scappato dopo aver provocato un incidente stradale (fortunatamente senza feriti).