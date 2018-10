Schianto tra un'auto e un pullman, due suore in ospedale

Schianto tra un'auto e un pullman nel pomeriggio di sabato 6 ottobre a Foligno. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Due delle tre suore che si trovavano a bordo dell'auto sono state trasportate in ospedale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non sarebbero in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.