In breve - Schianto all'alba, auto finisce contro una recinzione

Incidente all'alba di questa mattina in via Cesare Battisti a Foligno. Da quanto si apprende un'auto, per ragioni che andranno accertate tramite rilievi, è andata a finire contro una recinzione. Sul posto, a seguito dell'allarme scattato intorno alle 4.30, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Foligno.

Nessun'altra auto sembrerebbe essere rimasta coinvolta nel sinistro. Fortunatamente non si registrano feriti e non è stato necessario l'intervento del personale medico sanitario. Danni ingenti, invece, all'auto.