Foligno, incendio in un'azienda: rogo domato in pochi minuti

Il piano di emergenza dell'azienda ha funzionato e il rogo è stato domato in poco tempo. Allarme nella mattinata di oggi nello stabilimento di una grande impresa di Foligno. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11.30 per un incendio che ha interessato una piccola struttura, esterna alla zona di produzione, utilizzata per delle saldature. Rogo sotto controllo in brevissimo tempo grazie alla tempestività della squadra e della messa in atto del piano di emergenza da parte dei responsabili della ditta.