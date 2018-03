In breve - Incendio in un appartamento a Foligno, uomo soccorso e trasportato in ospedale

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento nel centro storico di Foligno. E' accaduto a Porta Romana, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico del 118. Da quanto si apprende si tratterebbe di un principio di incendio scaturito da un'abitazione, ma gli accertamenti per risalire alle cause sono ancora in corso. A causa del fumo, un anziano di 74 anni è stato soccorso dall'ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Battista per accertare le sue condizioni di salute che - fortunatamente - non risulterebbero gravi. Sono in corso le opere di bonifica da parte dei vigili del fuoco e la strada è attualmente chiusa al traffico.