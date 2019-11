In viaggio con 270 grammi di marijuana nello zaino, bloccato alla stazione e arrestato

Uno zaino molto grande che ha insospettito gli agenti della squadra mobile, impegnati in controlli specifici nelle stazioni e in particolare sui viaggiatori in treno e autobus. E su un bus, in sostituzione del treno, il 22enne gambiano, poi arrestato, aveva appena raggiunto Foligno quando gli investigatori lo hanno perquisito.

Nello zaino, ben incelophanata, quella che è poi risultata essere marijuana: 270 grammi nascosti tra gli effetti personali. Al giovane, in Italia con regolare permesso, gli uomini della Mobile hanno trovato, inoltre, mille euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati.