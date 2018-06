Alla vista degli agenti ingrana la marcia e scappa, inseguita per 3 chilometri: addio patente

Alla vista degli agenti ha ingranato la marcia e ha tentato la fuga, ma poi, dopo un breve inseguimento in cui i poliziotti hanno esortato la conducente a fermarsi, si è accostata ed è scesa dall'auto. E' accaduto intorno alle 22 di ieri sera, mercoledì 13 giugno a Foligno, nella zona industriale Paciana. La donna era a bordo dell'auto in sosta. Ma quando ha visto la pattuglia di polizia (gli agenti del reparto prevenzione crimine Umbria - Marche) che stavano effettuando un controllo sul territorio, ha tentato di dileguarsi cercando di eludere un eventuale controllo.

Dopo circa tre chilometri la conducente, vedendosi gli agenti alle calcagne, si "arresa" ed è a quel punto che è scattata la perquisizione all'interno del veicolo, con esito negativo. Sottoposta a ad accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche, è però risultata positiva all'alcol test. Per lei è scattata la denuncia per guida sotto effetto dell'alcol e il ritiro immediato della patente di guida.