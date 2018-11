Rubano scooter e scappano a tutta velocità dai vigili, denunciati due minorenni

Fermati. La polizia municipale di Foligno, dopo una serie di furti di scooter in centro storico e fuori dalle scuole, ha bloccato due minorenni denunciandoli per furto. Si cercano altri quattro giovanissimi, non ancora identificati.

Gli agenti della municipale nei giorni scorsi hanno intercettato sei ragazzini, a bordo di tre scooter, che sono scappati a tutta velocità in centro storico. Poi hanno abbandonato i mezzi e sono fuggiti a piedi. Due di loro sono stati visti chiaramente dai vigili. Gli altri quattro, invece, indossavano cappucci e cappelli per non farsi riconoscere. I tre scooter abbandonati sono risultati rubati.

E non è finita qui. Il giorno dopo, un cittadino ha segnalato al comando la presenze di due ragazzi che stavano trascinando a forza un ciclomotore in via delle Ceneri. E’ intervenuto immediatamente un equipaggio della municipale che, dopo pochi minuti, ha individuato e fermato i due ragazzi, entrambi minorenni e residenti in Comuni del folignate, che rispondevano alla descrizione effettuata dal cittadino. Anche il ciclomotore, nel frattempo abbandonato, presentava segni inequivocabili di scasso.

I due sono stati riconosciuti tra i soggetti che a bordo dei veicoli abbandonati e risultati rubati, si erano dati alla fuga il giorno precedente in via Filzi.

Entrambi i ragazzini sono stati denunciati e riconsegnati ai genitori.