Furti nelle auto parcheggiate alla stazione in sella alla bici rubata: ladro smascherato

Individuato e denunciato il ladro della stazione di Foligno. Secondo quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria si tratta di un marocchino 25enne, già noto alle forze di polizia e da tempo residente in città.



Il nordafricano è stato denunciato per ricettazione e furto aggravato. Gli agenti lo hanno inviduato grazie alle telecamere di sorveglianza dopo la denuncia di una dipendente di Trenitalia. La donna ha subito un furto: la sua auto, parcheggiata vicino alla stazione, era stata depredata.

I filmati della videosorveglianza, secondo quanto spiegato dalla polizia, hanno immortalato il 25enne mentre apriva la portiere dell'auto e prendeva un cellulare e un portafogli. In più, il giovane è arrivato alla stazione in bicicletta. Gli accertamenti degli agenti hanno permesso di appurare che si trattava della stessa bici rubata a una donna di Foligno pochi giorni prima in centro città. La proprietaria aveva lanciato un appello su Facebook per ritrovarla. E così è andata: la bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria.