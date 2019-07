Foligno, blitz della Finanza: sequestrata officina abusiva, più di un milione di euro nascosto al fisco

La definizione delle Fiamme Gialle è: completamente abusiva. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Perugia ha individuato e sequestrato un'officina abusiva, senza insegne né autorizzazioni, a Foligno. Come spiegato dai Finanzieri, era in un capannone di 1000 metri quadrati e dentro c'erano attrezzature per 100mila euro. L’attività era riconducibile a una società operante nel settore del commercio di autoveicoli. Secondo i controlli della Guardia di Finanza l'officina operava da diversi anni senza dichiarare più di un milione di euro di ricavi.

Non è finita qui. Individuati anche dei rifiuti speciali, per diversi quintali. Dentro, invece, i militari della Compagnia di Foligno hanno individuato una persona che lavorava completamente “in nero”, sprovvista di regolare contratto e senza alcuna copertura assicurativa.

Il capannone e il piazzale antistante sono stati posti sotto sequestro. Per le attrezzature rinvenute è prevista la confisca. Inoltre, per la società sono scattate diverse maximulte.