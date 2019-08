Duecento chili di carne abbandonata in strada, i residenti chiedono l'intervento della Municipale

Duecento chili di carne avariata. E' la scoperta che ha fatto la polizia municipale di Foligno. Raccogliendo le segnalazioni dei residenti, i vigili urbani hanno rinvenuto la carne, ormai in avanzato stato di putrefazione, lungo via Trinci. L'ipotesi è che il cibo possa essere stato abbandonato dopo che, per un guasto di una cella frigorifera o per una cattiva conservazione, la carne era ormai non più commestibile. Piuttosto che smaltirla in maniera corretta, evidentemente, chi ne era in possesso ha preferito la via dell'abbandono lungo la strada.

Gli accertamenti da parte della polizia municipale sono in corso.