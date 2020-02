Tragedia a Foligno, scoperto cadavere lungo la strada: indagano le forze dell'ordine

Tragedia a Foligno intorno alle 7,30 di questa mattina. Il corpo di una donna - la cui identità non è stata ancora accertata - è stato ritrovato in strada privo di vita. Immediati i soccorsi per cercare di rianimarla ma non c'è stato niente da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto. La tragedia è avvenuta nell'area dell'auditurium a pochi passi da alcune scuole dell'istituto comprensivo Foligno 1. Dalle prime indiscrezioni si parla di una caduta da diversi metri di altezza. Tra le piste c'è anche quella dell'atto volontario. Ma le indagini sono ancora in corso.

AGGIORNAMENTO ORE 8.53 - La conferma del decesso arriva direttamente da ambienti sanitari dopo la chiamata al centralino unico del 118 regionale. Si tratta di una donna e la caduta sarebbe avvenuta da una finestra dell'appartamento dove abitava la vittima.