Ciclista investita mentre attraversa la strada, ma l'automobilista scappa: rintracciato e denunciato

Stava attraversando la strada in sella alla sua bici quando, improvvisamente, è stata investita da un'auto. E' quanto accaduto martedì 16 ottobre a Foligno, lungo viale Firenze.

Il conducente dell'auto, invece che fermarsi per sincerarsi delle condizioni della donna, ha invece proseguito la sua marcia. In base alle descrizioni fornite, gli agenti della polizia municipale di Foligno sono riusciti a rintracciarlo, ma l'uomo avrebbe detto di non essersi accorto di nulla. Per lui è scattata una denuncia alla procura di Spoleto per fuga e omissione di soccorso. La ciclista è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, fortunatamente ha riportato solo lievi ferite.