Un diverbio tra automobilisti si trasforma in una aggressione, giovane colpito con una mazza finisce in ospedale

Un diverbio tra automobilisti si sarebbe trasformato in una aggressione, con un giovane di circa 20 anni finito in ospedale. E' quanto accaduto sabato 3 febbraio a Foligno, in zona Sant'Eraclio. Secondo quanto ricostruito, a seguito di un banale diverbio, il presunto aggressore avrebbe inseguito l'auto con a bordo il giovane poi, una volta accostatosi, la discussione si sarebbe riaccesa,

A quel punto, dall'interno della propria auto, il conducente avrebbe tirato fuori una mazza e colpito il giovane, che è stato portato in ospedale di Foligno. Dimesso fortunatamente senza gravi conseguenze, i medici gli hanno diagnosticato una ferita giudicata guaribile in due settimane. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Foligno, diretto dal vice questore aggiunto Bruno Antonini che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso a seguito della denuncia del giovane. Si indaga sull'accaduto.