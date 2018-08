Beccato senza biglietto, si vendica della multa terrorizzando il capotreno

Minaccia e terrorizza il capotreno che lo aveva beccato senza biglietto e multato, ma viene rintracciato e denunciato dalla polizia ferroviaria di Foligno per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Si tratta di un 40enne italiano, esidente fuori regione e già noto alle Forze di Polizia. Per lui sono state avviate le procedure per la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Foligno.

L'uomo era stato multato dal capotreno perché viaggiava senza biglietto. Qualche giorno fa ha incontrato per caso il dipendente di Trenitalia alla stazione di Foligno. Così si è vendicato: insulti e minacce. Pesanti. Il ferroviere si è allontanato prima che la situazione degenerasse e ha sporto denuncia alla polizia ferroviaria. Il 40enne è stato individuato e denunciato.