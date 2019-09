Bravata imperdonabile - Scoperta una "corda" tesa da un lato all'altro di una strada

Un ostacolo, un vero e proprio pericolo, una bravata che solo per fortuna non ha avuto conseguenze. Le forze dell'ordine di Foligno, ieri notte, hanno ricevuto diverse chiamate di automobilisti che si sono imbattute in una strada sbarrata da quella che sembrava una corda tesa. Il fatto è avvenuto verso le 22, in via Lazio nella città della Quintana. Una volta giunti sul posto è stata verificata la presenza di un nastro legato, all'altezza di un metro dal suolo, legato a due estremita.

Così scrive una testimone che ha denunciato il tutto sui social: "Volevo segnalare che stasera, verso le 22, in via Lazio a prato smeraldo qualche deficiente pensando, forse, di fare uno scherzo "intelligente" ha teso una "corda" da un lato all'altro della strada rischiando di provocare un incidente. Non oso pensare a cosa sarebbe potuto accadere se al posto delle macchine fosse passato qualcuno in motorino. Le forze dell'ordine sono comunque state avvisate". Si indaga per capire la natura di questo pericoloso nastro e chi lo ha legato nella notte creando un pericolo ad automobilisti, ciclisti e centauri.