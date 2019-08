Foligno e comuni limitrofi, posti di blocco e controlli: scoperta auto rubata, movida passata al setaccio

Ventiquattro pattuglie e 52 militari schierati: è la task-force messa in campo dalla Compagnia dei Carabinieri di Foligno su tutto il territorio della città della Quintana e comuni limitrofi. Il primo bilancio dei controlli a tappeto - che andranno avanti per tutta la fine di agosto - indica: 117 persone identificate di cui 2 segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti; controllati 45 veicoli di cui uno è stato scoperto essere stato rubato. E' stato restituito al legittimo proprietario.

Cinque le contravvenzioni per eccesso di velocità e guida con il telefonino. Non è stata tralasciata la vigilanza sulle numerose sagre presenti sul territorio, in particolare nelle frazioni di Colfiorito, Annifo e sul territorio di Sellano, nonché i servizi di ordine pubblico in occasione degli eventi in programma per la manifestazione “agosto montefalchese” che come ogni anno sta vedendo la partecipazione di un gran numero di persone.