Foligno, blitz della municipale nei locali: cinque maxi multe

Blitz della municipale nei locali di Foligno, cinque maxi multe. Gli agenti della polizia municipale di Foligno hanno elevato 5 sanzioni di cui 3 per occupazioni di suolo pubblico (strutture all’aperto, tavolini) effettuate senza alcun titolo autorizzativo e 2 perché i titolari non rispettavano le prescrizioni (orari e dimensioni) delle occupazioni autorizzate.



Nelle scorse settimane, spiega il Comune di Foligno, due degli esercizi pubblici sanzionati in questa occasione, erano già stati multati. Controllati anche altri locali del centro storico.