Foligno, individuato un negozio senza autorizzazione: mega multa e chiusura

Mega multa e chiusura. Nel corso di controlli in ambito commerciale e di polizia amministrativa, gli agenti della municipale di Foligno, come informa una nota del Comune, hanno sanzionato il titolare di un esercizio aperto senza titolo amministrativo e due operatori commerciali su area pubblica per inosservanza della normativa regionale in materia di commercio.



Ai tre sono state contestate sanzioni amministrative di 5mila euro ciascuno. E' stata anche disposta la chiusura del negozio. Analogamente sono state contestate due sanzioni per aver tenuto pubblici intrattenimenti senza titolo autorizzativo, per mille euro ciascuno.



Gli agenti della municipale di Foligno non abbassano la guardia anche sul fronte dei parcheggiatori abusivi all'ospedale. Proseguono i controlli a tappeto.